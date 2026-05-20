Москва20 мая Вести.Иностранных студентов в РУДН встречают еще в аэропорту, а дальше их адаптацией занимаются землячества. Этой информацией с ИС "Вести" поделился ректор университета Олег Ястребов.

Он добавил, что за год до поступления иностранных студентов начинают готовить дистанционно, чтобы они получили базовые знания русского языка.

По прилете в Москву у нас каждого студента в аэропорту встречает представитель вуза и еще уже действующий студент, его земляк. У нас в университете такой построен принцип землячества, когда студенты из одной страны помогают, особенно на первом этапе, друг другу. У нас хорошо организованный кампус, внеучебная, спортивная работа. Поэтому очень важен, конечно же, кабинет, кабинеты психологической помощи. Мы видим, как иностранные ребята туда на первом году своей учебы достаточно часто обращаются… Мы дистанционно на нашем подготовительном факультете в течение года нашего будущего абитуриента готовим к первой ступеньке знания русского языка. Это очень помогает. Ребята уже приезжают с определенным, достаточно хорошим словарным запасом рассказал Ястребов

Ранее заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что проект перекрестных годов образования РФ и Китая будет продолжен с более глубокой интеграцией.