В "Сбере" оценили потенциальный вклад GenAI в ВВП России Глава ЦМИ "Сбера" Исаков высказался о потенциальном вкладе GenAI в ВВП России

Москва8 окт Вести.Внедрение генеративного искусственного интеллекта (технологий, создающих новый контент по текстовым запросам) способно обеспечить рост российского ВВП на 2,8–9,8% к 2030 году. Итоговый показатель будет зависеть от темпов интеграции этих решений. Об этом говорится в исследовании Центра макроэкономических исследований "Сбера", с котором ознакомился РБК.

Глава центра Александр Исаков пояснил, что прогнозы разделяются на два сценария. Первый предполагает лишь частичную автоматизацию отдельных задач без изменения существующих бизнес-процессов - в этом случае рост производительности труда не превысит 1,5% в год.

Второй сценарий предусматривает глубокую перестройку рабочих процессов и отраслевых цепочек, что позволяет поднять производительность выше 1,5% в год. Таким образом, консервативная оценка вклада ИИ в ВВП на уровне 2,8% соотносится с первым, ограниченным сценарием, а оптимистичная в 9,8% - со вторым, предполагающим системные преобразования.

Российская модель развития генеративного ИИ отличается от американской и китайской, говорится в исследовании. Как и в Китае, в России ИИ финансируется за счет внутреннего капитала и развивается внутри крупных экосистем, но на более скромном по размеру рынке. Роль, которую в США и Китае играют фондовый рынок, господдержка и венчурные инвестиции, в РФ выполняют крупнейшие компании.

Как отмечается в публикации, чтобы достичь верхней планки прогнозов, необходимо перейти от точечного использования ИИ сотрудниками к системной перестройке бизнес-процессов. Для этого, как подчеркнул Исаков, должны одновременно выполняться четыре условия: наличие вычислительных мощностей, электроэнергии, данных и квалифицированных кадров.

Ранее также сообщалось, что "Сбер" официально выпустил обновленную генеративную модель Kandinsky 6.0 Video.