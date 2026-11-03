Москва3 ноя Вести.Формирование новой дифференцированной экономической модели России следует начать с новых регионов, а для подсчета необходимой денежной массы можно использовать искусственный интеллект. Об этом заместитель председателя Государственной думы Александр Бабаков заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Он напомнил, что России с девяностых годов была навязана модель развития экономики за счет той денежной массы, которую страна может выпускать в привязке к количеству иностранной валюты, полученной за счет продажи нефтепродуктов.

По его словам, российская экономика будет жить и развиваться в том случае, если будут решаться задачи по комплексному развитию территорий и качества жизни граждан.

Мы приросли территориями – это огромный промышленный потенциал. Это огромное количество населения. Там функционировали гривны. Сейчас там рубли. Мы их что, напечатали что ли? Конечно, какой-то, наверное, объем был увеличен. Но большей частью вся эта денежная масса, которая фигурировала у нас и обслуживала весь экономический ресурс страны, захватила теперь эти территории. Это означает, что рублей стало чуть меньше. И поэтому давайте хотя бы на их примере: … финансирование пойдет по другим условиям, возникнет реализованная на практике дифференцированность, когда мы поймем, что залоговыми требованиями надо не спекулировать, а стимулировать. Когда мы начнем формировать экономическую модель не в отрыве, а в привязке к российской модели сказал Бабаков

Экономика новых территорий позволяет реализовать новые подходы и распространить их опыт на остальную часть России, отметил он.

Ресурсы есть людские, и сырьевые, и промышленные. А денежной массы не хватает. Да, конечно, трудно высчитать. Но это легко, вообще: в нынешних условиях считать – это одно удовольствие, потому что все говорят только об искусственном интеллекте и обо всем остальном. А на самом деле это просто быстрый счет. Ну так и что? Ну, давайте мы посчитаем все это добавил депутат

Также Бабаков заявил, что сегодня Россия может предоставить большинству стран, которые смотрят на нее как на партнера, экономическую, военную и идеологическую безопасность.