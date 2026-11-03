В Госдуме заявили о роли России в предоставлении безопасности своим партнерам Депутат Бабаков: только РФ может предоставить безопасность большинству стран

Москва3 ноя Вести.Россия сегодня может предоставить большинству стран, которые смотрят на нее как на партнера, безопасность в широком смысле этого слова: экономическую, военную и идеологическую. Об этом заместитель председателя Государственной думы Александр Бабаков заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Что такое сегодня Россия в мире? Это не только сохранение нравственных ценностей… Но это прежде всего ответственность за эти народы, которые смотрят на Россию и ждут от нее безопасности. Безопасность сегодня стала, не совсем корректное слово, но товаром. И только Россия сегодня может предоставить большинству стран, которые смотрят на нее как на партнера безопасность в широком смысле этого слова: и экономическую, и финансовую, и военную, и нравственную, и идеологическую объяснил Бабаков

По его мнению, в этом и заключается принцип формирования новых мировых центров влияния.

В этом и смысл формирования новых центров влияния. Кто-то пойдет в Китай, [выберет] китайскую модель, кто-то пойдет в американскую или останется в американской, а кто-то пойдет в Россию. Мы здесь не претендуем на то, что это станет уникальным для всех. Мы даем возможность добавил депутат

Ранее в Совете Федерации заявили, что на вероятной встрече президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп будут отстаивать свои позиции.