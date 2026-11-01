Бабаков о партнерстве с Африкой: мы не боимся, что кто-то станет богаче

Зампред Госдумы озвучил позицию РФ в сотрудничестве с Африкой Бабаков о партнерстве с Африкой: мы не боимся, что кто-то станет богаче

Москва1 ноя Вести.Россия предлагает африканским странам не столько торговое партнерство, сколько сотрудничество, основанное на принципах равноправия и уважения. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" выразил заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков.

Африканские лидеры ищут сегодня в России не только торгового партнера, но и равноправного союзника, пока западные страны продолжают навязывать свое видение однополярного мира, отметил депутат.

Мы предлагаем им не столько торговое партнерство, сколько сотрудничество, основанное на современных технологиях, современных подходах к реализации тех или иных программ, ставящих их на одну доску вместе с нами сказал Александр Бабаков

Россия, отметил он, не боится того, что кто-то станет сильнее, или умнее, или богаче.

Речь о том, что мы строим такую модель мира, в которая направлена не против кого-то, а именно на развитие того, что выстраивается в наших отношениях. А главное другое: мы поднимаем общий уровень жизни отметил он

Россия тем самым создает условия, при которых понятие социальной справедливости и качества жизни распространяется на партнеров, добавил зампред Госдумы.

Третий саммит Россия - Африка прошел в Москве 28-29 октября. Участие в нем приняли 48 стран континента, 22 из которых были представлены на высшем уровне.