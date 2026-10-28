Москва28 окт Вести.Переориентация России с рынков западных стран на другие, в частности на африканские, является возможностью для развития и расширения торгово-экономического сотрудничества. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ Алексей Иванов.

Он обратил внимание на то, что африканский рынок – растущий и густонаселенный.

Мы ушли с европейских [рынков], с американского рынка, с рынка западных стран и максимально, так сказать, переориентировались на другие рынки. И Африка здесь не исключение, это, в принципе, большой растущий рынок, достаточно он густонаселенный. И, конечно, переориентация на эти рынки — это очень важный элемент в росте нашего торгово-экономического сотрудничества отметил Иванов

Ранее директор Института Африки РАН Ирина Абрамова объяснила, почему Африка становится важным партнером России. По ее словам, к концу XXI века в Африке может жить около 40% населения Земли и в таком случае сотрудничество с государствами континента имеет стратегическое значение.