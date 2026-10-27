Лавров заявил, что РФ видит в африканском континенте самобытную цивилизацию Лавров: РФ рассматривает африканский континент как самобытную цивилизацию

Москва27 окт Вести.Россия рассматривает Африку как самобытную цивилизацию и одну из важнейших опор многополярного мира взамен гегемонии Запада. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с руководителями ведущих африканских СМИ.

Он подчеркнул, что роль африканского континента отражена в концепции внешней политики России, одобренной президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2023 года.

Мы рассматриваем африканский континент в качестве самобытной цивилизации, одной из важнейших опор того многополярного мира, который сейчас активно … формируется на международной арене сказал Сергей Лавров

Министр подчеркнул, что Россия нацелена на дальнейшее укрепление равноправных, взаимовыгодных отношений с Африкой.

С 26 по 29 октября в Москве проходит медиафорум Россия — Африка. Участие в нем примут более 200 человек из 46 стран Африки.

На предстоящем саммите основное внимание предполагается уделить торговле, инвестициям, продовольственной безопасности, энергетике, цифровым технологиям, включая искусственный интеллект.