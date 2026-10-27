Лавров рассказал, как не смог в Африке заправить самолет Лавров: самолет главы МИД РФ в Африке не заправили из-за санкций Запада

Москва27 окт Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с руководителями ведущих африканских СМИ рассказал, как в дружественных странах Африки не мог заправить самолет из-за санкций.

Министр отметил, что освобожденная от колониализма Африка при всех политических свободах во многом еще зависит от бывших западных метрополий в экономике, логистике и инфраструктуре.

Я несколько раз оказывался в ситуации, когда в дружественной стране не мог добиться того, чтобы мой самолет был заправлен, потому что все нефтяные объекты принадлежали западным компаниям. А западные компании решили, что Россия плохо себя ведет, мы против России объявили санкции и не будем заправлять самолет министра иностранных дел РФ рассказал Сергей Лавров

Африканцы понимают, что это проявление неполного суверенитета, подчеркнул министр. Он выразил уверенность, что второе пробуждение Африки будет экономическим, когда богатейшие ресурсы континента будут использоваться в самой Африке, а не просто извлекаться и экспортироваться.