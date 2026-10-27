Лавров о беседе Путина со Стуббом и Стере: Европа втискивается в переговоры Лавров назвал беседу Путина со Стуббом попыткой ЕС втиснуться в переговоры

Москва27 окт Вести.Европа пытается втиснуться в процесс переговоров по урегулированию конфликта на Украине, этим можно объяснить инициативу финского и норвежского лидеров провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с руководителями ведущих африканских СМИ.

Ранее 27 октября состоялся телефонный разговор Путина с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом, по инициативе норвежского и финского лидеров. Стороны обсудили конфликт на Украине и способы его дипломатического урегулирования.

Я пока еще не видел конкретной записи, но, судя по всему, ничего нового тоже не прозвучало. Это показывает лишь желание европейцев втиснуться в переговорный процесс. Хотя с какими позициями в этот процесс втискиваться - большой вопрос сказал Лавров

Разговор Путина со Стуббом и Стере длился полтора часа, норвежский премьер объяснил свою инициативу в проведении беседы необходимостью "поддерживать хорошие отношения с соседями".