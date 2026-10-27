Лавров заверил, что РФ наращивает информационное присутствие в мире Лавров: Россия наращивает информационное присутствие в мире

Москва27 окт Вести.Россия наращивает свое информационное присутствие в мире, несмотря на трудности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с руководителями ведущих африканских СМИ.

По его словам, европейские лидеры пытаются очернять Россию, а также перекрыть любую информацию, которая несет правду о РФ.

Мы наращиваем свое информационное присутствие сказал Лавров

Министр подчеркнул, что в этом вопросе Россия работает достойно, и в ряде Западных стран аудитория, которая интересуется российской информацией, сопоставима и превосходит классические СМИ Запада по количеству аудитории.

27 октября в Москве проходит восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), в котором принимает участие президент РФ Владимир Путин и главы стран–участниц. Членами объединения являются 12 государств – Россия, Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея, ОАЭ.