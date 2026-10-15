Москва15 окт Вести.Политическое давление приводит к резкому росту цен на энергоносители. Такую тенденцию отметил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

В Москве с 25 по 27 октября состоится VIII саммит Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Министр подчеркнул, что это площадка производителей газа: на долю стран-членов организации приходится около 70% мировых запасов газа.

Мы видим, как сейчас осуществляется попытка давления на страны. Мы считаем, что это неправильно, что все страны должны иметь свободный доступ к газу, к технологиям, к финансовым инструментам. И мы договариваемся со всеми участниками и вместе продвигаем решения в жизнь. Потому что, когда начинается вмешательство в политику, начинается давление. Это приводит к непоправимым последствиям и к резкому повышению стоимости энергоносителей, что отражается во всех экономиках мира. Но самое главное — даже для производителей газа эти большие скачки тоже невыгодны. Нам нужно ровно, стандартно работать с четким пониманием прогноза цен. Тогда можно наладить эффективное производство. А когда у тебя такие большие скачки и перепады цен, это и для производителей тоже вредно пояснил Цивилев

Россия, по его словам, уделяет большое внимание развитию отношений с Африкой, которая избавляется от колониальной зависимости, становясь на путь самостоятельного развития. Министерство энергетики РФ сегодня принимает активное участие в помощи ряду стран.

За последний год мы организовали впервые за всю историю взаимоотношений Россия — Африка межправкомиссии. Уже две мы провели с Мали, на саммите "Россия — Африка" будет с Буркина-Фасо. Совсем недавно была большая поездка, которую я возглавлял, с большой делегацией, почти 100 человек. Мы провели межправкомиссии в Того, в Нигере и в ЦАР. Это группа стран Сахеля, к которым мы еще присоединяем другие страны, чтобы была возможность туда пройти через порты, чтобы наладить всю логистику. То есть создаем максимально экономически эффективный регион со странами, которые находятся в очень тяжелой обстановке с точки зрения терроризма и с низким уровнем экономики добавил министр

Россия не просто создает систему межгосударственной работы, но и привозит в регион крупные делегации бизнеса, создает деловой совет с этими странами и внедряет первые проекты на территории этих стран. Итоги совместной работы подведут на третьем саммите Россия – Африка, резюмировал он.