Цивилев: все страны в мире должны иметь свободный доступ к газу

Цивилев заявил о важности для всех стран в мире иметь свободный доступ к газу Цивилев: все страны в мире должны иметь свободный доступ к газу

Москва15 окт Вести.Все государства мира должны иметь свободный доступ к газу, технологиям и финансовым инструментам. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Он обратил внимание на попытки давления на страны, экспортирующие газ. По его словам, эта позиция неправильная.

Все страны должны иметь свободный доступ к газу, должны иметь доступ к технологиям, должны иметь доступ к финансовым инструментам​​​. Мы эти все решения [обговариваем] со всеми участниками и вместе их продвигаем в жизнь сказал он, имея в виду предстоящий саммит ФСЭГ, который пройдет в Москве 25-27 октября

Министр отметил, что политическое давление на определенные страны приводит к непоправимым последствиям и к резкому повышению стоимости на энергоносители – это отражается на всех экономиках мира.

Даже для производителей газа вот эти скачки большие - они тоже невыгодны. Нам нужно ровно, стандартно работать с четким пониманием прогноза цен - тогда можно наладить эффективное производство резюмировал он

Кроме того, Цивилев сообщил, в частности, что Минэнерго контролирует готовность энергообъектов и запасы топлива к зиме.