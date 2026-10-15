Москва15 октВести.Все государства мира должны иметь свободный доступ к газу, технологиям и финансовым инструментам. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.
Он обратил внимание на попытки давления на страны, экспортирующие газ. По его словам, эта позиция неправильная.
Все страны должны иметь свободный доступ к газу, должны иметь доступ к технологиям, должны иметь доступ к финансовым инструментам. Мы эти все решения [обговариваем] со всеми участниками и вместе их продвигаем в жизньсказал он, имея в виду предстоящий саммит ФСЭГ, который пройдет в Москве 25-27 октября
Министр отметил, что политическое давление на определенные страны приводит к непоправимым последствиям и к резкому повышению стоимости на энергоносители – это отражается на всех экономиках мира.
Даже для производителей газа вот эти скачки большие - они тоже невыгодны. Нам нужно ровно, стандартно работать с четким пониманием прогноза цен - тогда можно наладить эффективное производстворезюмировал он
Кроме того, Цивилев сообщил, в частности, что Минэнерго контролирует готовность энергообъектов и запасы топлива к зиме.