Москва15 окт Вести.Угольная генерация в России требует модернизации, заявил ИС "Вести" министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Он рассказал, что Госсовета по энергетике в рамках "Российской энергетической недели-2026" обсуждался вопрос о пересмотре позиций по угольной генерации. В частности, обсуждалось, какую угольную генерацию необходимо вносить в актуальную генсхему электроэнергетики.

У нас достаточно много угольной генерации, и она требует модернизации и появления новых технологий угольной генерации. Мы сегодня рассматривали целый ряд технологий, которые будем планировать применять в следующем году. Сейчас мы просчитываем, какой мощности блоки должны быть. Мы читаем экономический эффект по тому, где блоки должны находиться заявил Цивилев

Министр отметил, что для такой обширной аналитики задействованы специалисты проектных и научных учреждений отрасли.