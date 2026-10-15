Глава СГК: Россия готова делиться с партнерами технологиями в угольной генерации Малявкин: РФ готова делиться с партнерами технологиями в угольной генерации

Москва15 окт Вести.Реализация программы перехода на современные технологии угольной генерации позитивно скажется на имидже России, заявил ИС "Вести" председатель совета директоров Сибирской генерирующей компании (СГК) Юрий Малявкин.

Он подчеркнул, что разработка программы новых современных технологий производства электроэнергии планируется вестись на протяжении года.

При реализации такой программы мы перейдем на новые современные технологии с пониженными выбросами загрязняющих веществ, с пониженным расходом условного топлива. В целом это повысит имидж нашей страны в мире, мы наконец перейдем на современные технологии угольной генерации сказал он

По словам Малявкина, российские специалисты также готовы делиться новыми технологиями и с коллегами из других стран.

Как мы освоим эти технологии, то, конечно, будем готовы делиться. Когда-то Советский Союз, наш предшественник, был лидером в производстве паросилового оборудования и продавал его по всему миру. Почему бы нам не повторить этот успех? заметил глава СГК

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