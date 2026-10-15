Глава СГК Малявкин: до 20 млрд руб. в год уходит на обслуживание тепловых сетей

Глава СГК Малявкин рассказал, во что обходится обслуживание тепловых сетей Глава СГК Малявкин: до 20 млрд руб. в год уходит на обслуживание тепловых сетей

Москва15 окт Вести.Сибирская генерирующая компания (СГК) ежегодно тратит до 20 млрд рублей на обслуживание своих сетей теплоснабжения потребителей. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой председатель совета директоров СГК Юрий Малявкин.

Общий объем инвестпрограммы компании, по его словам, составляет порядка 80 млрд рублей в год.

40-45 млрд - это большие проекты, порядка 15-20 млрд — это тепловые сети в городах, где мы отвечаем за теплоснабжение потребителей. Остальные деньги — это уже такая базовая программа, рутинная, наверное, по поддержанию мощностей, ежегодная сообщил Малявкин

Также глава СГК рассказал о модернизации ТЭЦ в Сибири и на Дальнем Востоке.