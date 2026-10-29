Москва29 октВести.Ремонт основного энергооборудования в преддверии зимы выполнен на 90%, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в ходе заседания, посвященного подготовке предприятий ЖКХ и субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода.
По его словам, ремонт и модернизация энергообъектов завершаются по плану.
В целом по стране общий объем средств энергокомпаний на указанные цели в текущем году составит порядка 2,5 триллиона рублей. В дополнение к ремонтным программам проводим и защитные мероприятия. На сегодня план ремонта основного энергооборудования выполнен в среднем на 90%сказал Сергей Цивилев
Министр энергетики также отметил, что российские электростанции накопили топливо в объемах, которые превышают утвержденные нормативы, а подземные газовые хранилища страны заполнены до целевого показателя.