Цивилев заверил в реализации полного комплекса мер по обеспечению РФ топливом

В Минэнерго сообщили о реализации комплекса мер для топливного обеспечения РФ Цивилев заверил в реализации полного комплекса мер по обеспечению РФ топливом

Москва16 окт Вести.Полный комплекс мер по обеспечению российского рынка топливом выполнен в РФ, ситуация находится на контроле властей, заявил глава Минэнерго страны Сергей Цивилев на полях форума "Российская энергетическая неделя".

Относительно ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов отмечу, что мы уже реализовали полный комплекс мер по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами сказал министр

Он подчеркнул, что топливный вопрос "находится на постоянном контроле" правительства РФ и министерства энергетики России.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия планирует продолжать импортировать бензин как минимум до конца 2026 года для гарантированного обеспечения внутреннего рынка и пополнения топливных запасов, которые были частично израсходованы в летний период.