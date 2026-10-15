Москва15 октВести.Россия намерена продолжать импорт бензина как минимум до конца 2026 года для гарантированного обеспечения внутреннего рынка и пополнения топливных запасов, которые были частично израсходованы в летний период. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.
До конца года как минимум мы будем импортировать, потому что нам нужно и обеспечивать внутренний рынок, и, с другой стороны, увеличивать запасы, которые мы в летний период снизили для насыщения внутреннего рынка. Сейчас мы планируем объем импортировать до конца годапояснил Новак
По словам заместителя главы правительства, доля импортного топлива на отечественном рынке остается стабильной и составляет около 10%. Новак подчеркнул, что сочетание мер по увеличению переработки на российских НПЗ и дополнительных поставок из-за рубежа позволяет успешно балансировать спрос и предложение.