В правительстве объяснили необходимость сохранения импорта топлива до конца года Новак заявил, что Россия продолжит импортировать бензин до конца 2026 года

Москва15 окт Вести.Россия намерена продолжать импорт бензина как минимум до конца 2026 года для гарантированного обеспечения внутреннего рынка и пополнения топливных запасов, которые были частично израсходованы в летний период. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

До конца года как минимум мы будем импортировать, потому что нам нужно и обеспечивать внутренний рынок, и, с другой стороны, увеличивать запасы, которые мы в летний период снизили для насыщения внутреннего рынка. Сейчас мы планируем объем импортировать до конца года пояснил Новак

По словам заместителя главы правительства, доля импортного топлива на отечественном рынке остается стабильной и составляет около 10%. Новак подчеркнул, что сочетание мер по увеличению переработки на российских НПЗ и дополнительных поставок из-за рубежа позволяет успешно балансировать спрос и предложение.