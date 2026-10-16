Новак оценил дефицит бензина в России в 5% Новак сообщил о дефиците бензина на внутреннем рынке РФ примерно в 5%

Москва16 окт Вести.Дефицит автомобильного бензина на внутреннем рынке РФ составляет около 5%. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Вице-премьер при этом отметил улучшение ситуации с бензином в стране в последние недели.

Что касается автомобильных бензинов, здесь пока на внутреннем рынке сохраняется достаточно напряженная ситуация, хотя она улучшается в последние несколько недель, и мы это видим по ситуации на заправках и в регионах. Но, тем не менее, есть еще частичный дефицит на рынке – около 5% сообщил Новак

Среди предпринимаемых для исправления ситуации мер он назвал увеличение объемов нефтепереработки, перенос ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на более поздние сроки и импорт бензина.

Мы проводим активную работу с тем, чтобы переносить ремонты нефтеперерабатывающих заводов "вправо". Также наши компании максимально увеличивают мощности производства и обеспечивают покрытие дефицита за счет импорта автомобильного бензина из других стран. Эта работа ведется в каждодневном режиме, и [этому уделяется] особое внимание правительства, Министерства энергетики, Федеральной антимонопольной службы с тем, чтобы следить за ценами, незавышением цен. Мы ее будем постоянно мониторить, и думаю, что ситуация и дальше будет улучшаться подчеркнул вице-премьер

При необходимости Россия, отметил ранее Новак, готова рассмотреть вопрос импорта топлива из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В РФ выполнен полный комплекс мер по обеспечению внутреннего рынка топливом, накануне на полях форума "Российская энергетическая неделя" заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.