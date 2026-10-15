Москва15 окт Вести.Подготовка энергетики России к зиме идет по графику, особое внимание уделяется воссоединенным и приграничным территориям. Об этом рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Окончательные итоги подготовки к зиме планируется подвести 10 ноября, сообщил глава ведомства.

Особое внимание мы уделяем, конечно, воссоединенным и приграничным территориям, которые дополнительно еще имеют воздействие на свои объекты энергетического комплекса. Нам очень важно, чтобы зимой, в осенне-зимний период граждане Российской Федерации были обеспечены теплом, электричеством и топливом, и не только жители, но и, конечно же, экономика нашей страны сказал Цивилев

По его словам, несмотря на сложности, с которыми сталкивается страна, сроки подготовки не сдвигаются.

У нас есть большая вероятность того, что мы очень достойно закроем паспорта готовности. Как всегда, может, кто-то выпадет, может быть, кому-то дадим еще незначительный срок, но тем не менее, пока мы идем в графике, и несмотря на вот все эти сложности, которые сейчас у нашей страны [имеются], и все испытания, которые мы проходим, мы остаемся в графике добавил глава Минэнерго

Министр выразил благодарность всем причастным к подготовке к зимнему сезону.

Я бы хотел поблагодарить всех сотрудников топливно-энергетического комплекса и все субъекты Российской Федерации, муниципалитеты – очень важную роль на себя взяли муниципалитеты, Министерство ЖКХ, дорожного строительства (Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. – Прим. ред.), которое вместе с нами активно работает. Мы в полной спарке с министром, вместе занимаемся, еженедельно мы принимаем отчеты, контролируем все движение. И благодаря такой совместной работе у нас и получается этот результат. Так что нет никаких оснований думать, что кто-то сорвет подготовку к этому осенне-зимнему периоду заключил Цивилев

Ранее в Комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что системы теплоснабжения столицы полностью переведены на зимний режим работы.