Цивилев: 28 млрд рублей выделено на подготовку энергообъектов к зимнему периоду

Цивилев: на подготовку энергообъектов к зиме выделено 28 млрд рублей Цивилев: 28 млрд рублей выделено на подготовку энергообъектов к зимнему периоду

Москва29 окт Вести.Правительство в преддверии отопительного сезона направило 28 млрд рублей из федерального бюджета на восстановительные мероприятия электросетевых объектов, закупку спецтехники и формирование аварийного запаса.

Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в ходе заседания, посвященного подготовке предприятий ЖКХ и субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2026-2027 годов.

Продолжаем оказывать поддержку регионам и энергокомпаниям. В текущем году из федерального бюджета для восстановления электросетевых объектов, закупки спецтехники и формирования аварийного запаса выделено более 28 млрд рублей сказал Цивилев

Как отметил министр энергетики, к зимнему периоду отремонтировано 90% основного энергооборудования. Помимо ремонтных программ, будут проведены и мероприятия по защите объектов.