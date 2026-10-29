Москва29 октВести.Правительство в преддверии отопительного сезона направило 28 млрд рублей из федерального бюджета на восстановительные мероприятия электросетевых объектов, закупку спецтехники и формирование аварийного запаса.
Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в ходе заседания, посвященного подготовке предприятий ЖКХ и субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2026-2027 годов.
Продолжаем оказывать поддержку регионам и энергокомпаниям. В текущем году из федерального бюджета для восстановления электросетевых объектов, закупки спецтехники и формирования аварийного запаса выделено более 28 млрд рублейсказал Цивилев
Как отметил министр энергетики, к зимнему периоду отремонтировано 90% основного энергооборудования. Помимо ремонтных программ, будут проведены и мероприятия по защите объектов.