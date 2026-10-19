Минэнерго РФ планирует установку энергонакопителей в Крыму и Московском регионе

В Московском регионе и Крыму планируют установку накопителей энергии Минэнерго РФ планирует установку энергонакопителей в Крыму и Московском регионе

Москва19 окт Вести.Министерство энергетики России планирует установку накопителей электроэнергии в Московском регионе и Республике Крым, заявил глава ведомства Сергей Цивилев на выступлении в Госдуме.

Он напомнил, что первый большой проект по постройке подобных накопителей в этом году был реализован в Краснодарском крае и уже показал свою высокую эффективность.

Сейчас принято решение накопители на 250 мегаватт на Дальнем Востоке ставить... На очереди Московский регион, на очереди Крым сказал Цивилев

Ранее министр сообщил ИС "Вести", что Минэнерго контролирует готовность энергообъектов и запасы топлива в России к зимнему периоду. Цивилев подчеркнул, что ведомство также проводит аварийные тренировки.

Глава ведомства поделился планами по подготовке к 2030 году 300 тысяч новых специалистов для топливно-энергетического комплекса.