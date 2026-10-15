Минэнерго контролирует готовность энергообъектов и запасы топлива к зиме Цивилев: Минэнерго контролирует готовность энергообъектов, запасы топлива к зиме

Москва15 окт Вести.Министерство энергетики РФ контролирует готовность энергообъектов и запасы топлива к зиме. Об этом сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

В Москве с 14 по 16 октября проходит Российская энергетическая неделя (РЭН). В завершающий день в рамках форума состоится совещание по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Подготовка открылась зимой этого года. Уже большой этап мы прошли, мы постоянно держим на контроле уровень готовности и объектов генерации, и сетевого хозяйства. Мы держим на контроле уровень подготовки с запасами топлива. Также мы проводим аварийные тренировки, чтобы отработать действия персонала в случае каких-то технологических аварий, чтобы люди были подготовлены и умели действовать проинформировал Цивилев

В рамках РЭН состоялось выступление президента РФ Владимира Путина. Он заявил, в частности, что в мировой энергетике происходит перестройка мировых энергетических связей.