Свыше 6,5 тыс. человек приняли участие в Российской энергетической неделе Новак: в Российской энергетической неделе приняли участие 6,6 тыс. человек

Москва16 окт Вести.Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) посетили более 6,5 тысячи человек. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

В этом году "Российская энергетическая неделя" вызвала большой интерес у участников — 6,6 тысячи человек приняли участие. Это и иностранцы, в том числе из 85 стран рассказал Новак

РЭН проходила в Москве с 14 по 16 октября. Главными темами форума в этом году стали новая энергетика, изменения на рынках нефти и газа, а также подготовка квалифицированных кадров.