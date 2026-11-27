Москва27 ноя Вести.Россия готова содействовать становлению Турции как регионального энергетического хаба. Об этом на полях Российско-Турецкого бизнес-форума заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Форум, по его словам, собрал порядка более 200 представителей бизнеса двух стран, что позволит "нашим компаниям обсудить свежие идеи и прямо сказать правительствам, где нужна поддержка".

По словам Новака, энергетика по-прежнему остается опорой экономических связей России и Турции. Российская сторона, как заметил вице-премьер, добросовестно выполняет обязательства по поставкам газа, нефти, нефтепродуктов в Турцию. Также между странами развивается сотрудничество в электроэнергетике.

Турция сегодня уже играет важную роль в транзите энергетических ресурсов, и мы готовы содействовать ее становлению как регионального центра энергетической торговли сказал Новак

Ранее Новак сообщил, что Турция получит статус страны-гостя на 30-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2027 году. По слова российского вице-премьера, такой статус даст турецким компаниям возможность представить свою продукцию, провести переговоры с российскими и зарубежными партнерами, а также ознакомиться с предложениями регионов РФ.