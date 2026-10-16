Новак сообщил о повышении интереса к Российской энергетической неделе Новак заявил о росте интереса к Российской энергетической неделе

Москва16 окт Вести.Российская энергетическая неделя набирает обороты, в будущем ожидается еще больше роста интереса к мероприятию. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Он напомнил, что энергетика – основа экономики.

Мне кажется, что форум набирает обороты и в будущем еще больше будет интереса, поскольку энергетика — это основа экономики и драйвер экономики, и требует постоянного внимания и развития сказал Новак

Восьмой Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15−17 октября.