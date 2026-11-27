Москва27 нояВести.Россия и Турция обсудили вхождение в проект "Аккую" турецких партнеров, в этом направлении идет работа, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на российско-турецком бизнес-форуме.
Обсудили подробно с нашими турецкими партнерами вхождение турецких компаний в этот проект. Сейчас ведется работа в этом направлении, благодарим турецких партнеров за создание первых условий для реализации этого проектазаявил Новак, его слова приводит ТАСС
"Аккую" станет первой атомной электростанцией в Турции. Всего планируется строительство четырех энергоблоков с современными реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+.
По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, физический пуск реактора первого энергоблока планируется на вторую половину декабря.