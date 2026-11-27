Новак: РФ и Турция продлили контракт на поставки трубопроводного газа на 3 года

РФ и Турция продлили контракт на поставки трубопроводного газа на три года Новак: РФ и Турция продлили контракт на поставки трубопроводного газа на 3 года

Москва27 ноя Вести."Газпром" и турецкая Botas подписали контракт о продлении поставок газа в республику на три года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

О контракте между компаниями Новак рассказал в кулуарах российско-турецкого бизнес-форума.

"Газпром" с Botas уже подписали контракт. Там продление контракта на три года сказал Новак

Он отметил, что новый контракт подразумевает сохранение объемов и условий поставок газа.

Кроме того, как добавил Новак, контракт на поставку СПГ в Турцию подписал "Новатэк".

"Новатэк" тоже подписал (контракт. — Прим. ред.) по поставкам с 1 января 2027 года СПГ сказал вице-премьер РФ

Он пояснил, что пока объемы поставок небольшие, "но с перспективой на расширение".