Москва27 нояВести."Газпром" и турецкая Botas подписали контракт о продлении поставок газа в республику на три года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
О контракте между компаниями Новак рассказал в кулуарах российско-турецкого бизнес-форума.
"Газпром" с Botas уже подписали контракт. Там продление контракта на три годасказал Новак
Он отметил, что новый контракт подразумевает сохранение объемов и условий поставок газа.
Кроме того, как добавил Новак, контракт на поставку СПГ в Турцию подписал "Новатэк".
"Новатэк" тоже подписал (контракт. — Прим. ред.) по поставкам с 1 января 2027 года СПГсказал вице-премьер РФ
Он пояснил, что пока объемы поставок небольшие, "но с перспективой на расширение".