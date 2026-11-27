Новак: Россия поставила Турции более 20 млн тонн нефтепродуктов с начала года

Новак: РФ поставила в Турцию более 20 млн т нефтепродуктов с начала 2026 года Новак: Россия поставила Турции более 20 млн тонн нефтепродуктов с начала года

Москва27 ноя Вести.Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва с начала года поставила Анкаре свыше 20 миллионов тонн нефтепродуктов.

Вообще мы в Турцию с начала года поставили уже более 20 млн тонн нефтепродуктов, это в основном дизель сказал Новак на российско-турецком бизнес-форуме, его слова приводит ТАСС

Прогноз поставок топлива на 2026 год Новак называть не стал, отметив, что нужно исходить из текущей ситуации.

Ранее министр отмечал, что Россия готова помочь Турции стать региональным энергетическим хабом.