В Стамбуле на межправкомиссии обсудили поставки зерна по Черному морю Новак: РФ и Турция обсуждают безопасность поставок зерна по Черному морю

Москва27 ноя Вести.Представители правительств России и Турции обсудили в Стамбуле безопасность и логистику поставок зерна по Черному морю . Об этом журналистам в кулуарах межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому сотрудничеству заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Двадцатое заседание смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству проходит 27 ноября в Стамбуле.

Обсуждали, безусловно, Турция заинтересована, мы также. Мы обсуждали вопросы логистики, безопасности, все это на повестке дня ответил он на вопрос о поставках зерна по Черному морю

Ранее в ходе пленарного заседания межправительственной комиссии России и Турции Новак назвал Турцию крупнейшим покупателем российского зерна. По его словам, важно расширять взаимный доступ к сельскохозяйственной продукции на рынках обеих стран.

Вице-премьер добавил, что в прошлом году поставки российских удобрений в Турцию выросли почти вдвое, а в сентябре текущего года министерства сельского хозяйства двух государств подписали меморандум о сотрудничестве в этой сфере.