Москва27 нояВести.Представители правительств России и Турции обсудили в Стамбуле безопасность и логистику поставок зерна по Черному морю . Об этом журналистам в кулуарах межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому сотрудничеству заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Двадцатое заседание смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству проходит 27 ноября в Стамбуле.
Обсуждали, безусловно, Турция заинтересована, мы также. Мы обсуждали вопросы логистики, безопасности, все это на повестке дняответил он на вопрос о поставках зерна по Черному морю
Ранее в ходе пленарного заседания межправительственной комиссии России и Турции Новак назвал Турцию крупнейшим покупателем российского зерна. По его словам, важно расширять взаимный доступ к сельскохозяйственной продукции на рынках обеих стран.
Вице-премьер добавил, что в прошлом году поставки российских удобрений в Турцию выросли почти вдвое, а в сентябре текущего года министерства сельского хозяйства двух государств подписали меморандум о сотрудничестве в этой сфере.