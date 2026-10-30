Новак: РФ обсудила с Суданом проект по разработке нефтяных месторождений Новак: Россия обсудила с Суданом проект по разработке нефтяных месторождений

Москва30 окт Вести.Россия и Судан обсудили совместный проект по разработке нефтяных месторождений. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой.

Он отметил, что в реализации подобных проектов заинтересованы и российские партнеры.

Только что с Суданом обсуждали в том числе и проект по разработке нефтяных месторождений, по развитию электроэнергетики. Заинтересованы наши партнеры в совместной реализации таких проектов. Компания "Зарубежнефть" там уже подписала соответствующий меморандум, мы готовы сейчас переходить к конкретному обсуждению сказал Новак

Он добавил, что практически во всех странах, с которыми в настоящее время идут встречи, тема энергетики так или иначе присутствует.

Он добавил, что во время переговоров с представителями практически всех африканских стран тема энергетики так или иначе присутствует.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в рамках программ обучения граждан стран Африки в России возникает очень ценная культурная близость.