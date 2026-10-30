Москва30 окт Вести.В рамках программ обучения граждан стран Африки в России возникает очень ценная культурная близость. Об этом журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он обратил внимание на то, что многие из студентов в будущем будут занимать руководящие должности в своих странах.

Это общемировая практика. Если человек учился в стране, он на всю жизнь в своем сердце что-то да будет хорошее об этой стране помнить, хранить. А многие из этих студентов потом станут руководителями стран, руководителями компаний, ведомств, президентами. И, конечно, это будет очень ценное такое, ценная культурная близость, которая возникает в процессе этого обучения сказал Песков

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что число студентов из африканских государств, обучающихся в российских вузах, увеличилось в полтора раза с 2020 года. В 2026-2027 учебном году показатель достиг рекордного значения в 40 тысяч человек.