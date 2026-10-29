Песков: участники саммита Россия-Африка столкнулись с трудностями при прилете Песков: многие участники саммита Россия-Африка испытывали трудности с прилетом

Москва29 окт Вести.Участники саммита Россия-Африка столкнулись с трудностями при прилете в Москву. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Многие испытывали трудности с прилетом сюда. Несколько самолетов приземлились в Шереметьево вместо Внуково сообщил Песков

При этом пресс-секретарь президента рассказал, что системы ПВО эффективно справились с атакой беспилотников Вооруженных сил Украины на Москву в ночь на 29 октября, которая была одной из самых масштабных за последнее время.