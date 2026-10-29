Песков назвал странной массовую атаку ВСУ на Москву во время саммита РФ – Африка Песков: решение ВСУ атаковать Москву во время саммита Россия – Африка странное

Москва29 окт Вести.Решение Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовать массированную атаку БПЛА на Москву, где в эти дни проходит саммит Россия – Африка, странное. Таким мнение в интервью ИС "Вести" поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это весьма странно, потому что это мирового масштаба событие, которое происходит в столице России, и, конечно, в это время организовывать такую массовую дроновую атаку на Москву – странно. Слава Богу, эффективно работает наша система ПВО (противовоздушной обороны. – Прим. ред.) отметил Песков

Атака украинских дронов на Москву в ночь с 28 на 29 октября стала одной из самых масштабных с начала 2026 года. С 20.30 среды, 28 октября, по 7.00 четверга, 29 октября, было зафиксировано 613 беспилотников ВСУ, летевших в сторону Московского региона. Большинство из них уничтожили на дальних подступах, 231 БПЛА был ликвидирован на подлете к столице.

Всего в ночь на четверг дежурные средства противовоздушной обороны сбили 1 214 украинских беспилотников над российскими регионами.

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28-29 октября 2026 года. Участие принимают 48 стран континента, 22 из которых представлены на высшем уровне.