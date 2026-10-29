В Норвегии потребовали от FT исправить статью о беседе Стере и Стубба с Путиным

Стере попросил FT исправить статью о разговоре с Путиным В Норвегии потребовали от FT исправить статью о беседе Стере и Стубба с Путиным

Москва29 окт Вести.Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере потребовал от газеты Financial Times (FT) исправить публикацию, в которой содержались сведения о его разговоре с президентом России Владимиром Путиным и финским лидером Александром Стуббом.

В публикации газеты речь идет о том, что российский лидер вместо обсуждения путей урегулирования украинского конфликта якобы посвятил значительную часть беседы "лекциям по средневековой истории славян".

Это ошибочно. И мы попросили Financial Times исправить это, потому что это неправда сказал Стере телеканалу TV2

Премьер Норвегии добавил, что Владимир Путин изложил позицию по сложившейся ситуации и проанализировал события с 2014 года. Он также уточнил, что все участники беседы говорили примерно равное количество времени.

Ранее стало известно, что российский лидер провел разговор с президентом Финляндии и премьером Норвегии. Путин, Стубб и Стере условились продолжать контакты по телефону.