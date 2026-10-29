Средства ПВО за ночь сбили 1 214 украинских беспилотников над регионами России Минобороны: ПВО за ночь сбила 1 214 украинских дронов над регионами России

Москва29 окт Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг, 29 октября, сбили 1 214 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1 214 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении МО

В оборонном ведомстве уточнили, что вражеские БПЛА были сбиты над территориями Брянской, Калужской, Белгородской, Курской, Липецкой, Тульской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Воронежской, Тверской, Рязанской, Владимирской, Пензенской, Самарской, Ростовской областей, Московского региона, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики.

По данным ТАСС, атака украинских дронов на Москву в ночь с 28 на 29 октября стала одной из самых масштабных с начала 2026 года. С 20.30 среды, 28 октября, по 7.00 четверга, 29 октября, было зафиксировано 613 беспилотников ВСУ, летевших в сторону Московского региона. Большинство из них уничтожили на дальних подступах, 231 БПЛА был ликвидирован на подлете к столице.