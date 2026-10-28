Москва28 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин назвал американского предпринимателя Илона Маска гениальным человеком. Это заявление российский лидер сделал в рамках саммита Россия-Африка.

Илон Маск гениальный человек, просто реально гениальный. У него же на орбите сколько аппаратов? Больше пяти тысяч. А мы делаем только первые шаги. Но мы гордимся тем, что начали это делать, и начали это делать самостоятельно подчеркнул Владимир Путин

Он добавил, что РФ находится в тесном контакте с США, в том числе с Илоном Маском, по вопросам функционирования низкоорбитальных спутниковых группировок. Путин отметил, что на орбитах важно не мешать друг другу и соблюдать дисциплину.

И Россия, и США плотно работают по этому направлению, "несмотря на все вопросы политического характера", подчеркнул президент.