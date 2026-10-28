Путин: РФ находится в контакте с Маском по низкоорбитальным группировкам

Путин: мы в контакте с Маском по низкоорбитальным группировкам Путин: РФ находится в контакте с Маском по низкоорбитальным группировкам

Москва28 окт Вести.Россия взаимодействует с американскими партнерами, включая предпринимателя Илона Маска, по вопросам низкоорбитальных спутниковых группировок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, посещая выставку в рамках саммита "Россия — Африка".

Глава государства высоко отозвался о бизнесмене.

Илон Маск — гениальный человек, реально гениальный. У него же на орбите сколько аппаратов? Больше пяти тысяч. А мы делаем только первые шаги. Но мы гордимся тем, что мы начали это делать и начали делать самостоятельно сказал Путин

Он пояснил, что взаимодействие необходимо для поддержания порядка на орбитах.

Мы в тесном контакте с нашими американскими партнерами, в том числе господином Маском, потому что на орбитах там очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину, порядок добавил президент

По его словам, стороны "взаимно дорожат" этим порядком и "плотно работают" несмотря на политические вопросы.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X заявил, что Илон Маск стремится к миру, тогда как Владимир Зеленский заинтересован в получении денег и продолжении конфликта.