Путин: РФ в контакте с Маском по низкоорбитальным группировкам

Путин рассказал о контактах с Маском по низкоорбитальным группировкам Путин: РФ в контакте с Маском по низкоорбитальным группировкам

Москва28 окт Вести.Россия поддерживает контакты с американскими партнерами и предпринимателем Илоном Маском по вопросам низкоорбитальных группировок, несмотря на все политические вопросы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения выставки в рамках саммита "Россия — Африка".

Глава государства дал высокую оценку предпринимателю.

Илон Маск — гениальный человек, реально гениальный. У него же на орбите сколько аппаратов? Больше пяти тысяч. А мы делаем только первые шаги. Но мы гордимся тем, что мы начали это делать и начали делать самостоятельно сказал он

Путин подчеркнул, что взаимодействие важно для соблюдения порядка на орбитах.

Мы в тесном контакте с нашими американскими партнерами, в том числе господином Маском, потому что на орбитах там очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину, порядок добавил президент

Как отметил Путин, РФ и американские партнеры "взаимно дорожат" этим порядком и, "несмотря на вопросы политического характера", "плотно работают".

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что Илон Маск стремится к миру, тогда как Владимир Зеленский заинтересован в получении денег и продолжении конфликта.