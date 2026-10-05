Москва5 окт Вести.Россия гордится героями СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе вручения государственных наград педагогам.

В ходе церемонии он выразил огромную благодарность всем учителям и педагогам за их труд.

Вместе с вами мы гордимся вашими учениками, как и всеми, кто сейчас отстаивает суверенитет, безопасность, национальные интересы нашей страны и в этой связи хочу подчеркнуть, в основном это достаточно молодые люди сказал Путин

Российский лидер отметил, что участники специальной военной операции со своей страны также становятся наставниками для школьников, подростков, молодых ребят, активно работают в системе образования, патриотического воспитания и во многих других сферах.

Путин также добавил, что российские учителя достойны низкого поклона за верность профессии и любовь к детям.