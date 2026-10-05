Москва5 октВести.Президент России Владимир Путин за бокалом шампанского пообщался с награжденными в Кремле педагогами - наставниками героев специальной военной операции.
Российский лидер еще раз пожелал учителям здоровья и успехов, поздравив их с профессиональным праздником.
Спасибо за вашу работу. Это такие, знаковые вещи. Ребята на практике в жизни проявляют все то, что вы им передалисказал президент
Путин в неформальной обстановке заметил, что воспитание в развитии человека - это самое главное.
Ранее глава государства в День учителя вручил российским педагогам и наставникам государственные награды.