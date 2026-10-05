Путин в День учителя наградил педагогов за успехи в наставничестве

Российские педагоги получили госнаграды в День учителя Путин в День учителя наградил педагогов за успехи в наставничестве

Москва5 окт Вести.Президент России Владимир Путин в День учителя вручил российским педагогам и наставникам государственные награды.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден Василий Михайлов, занимающий пост директора Пермской краевой общественной организации по планированию досуга "Праздник без границ". С его участием реализуется проект семейного центра, предназначенного для поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра.

Знак отличия "За наставничество" получил преподаватель физической культуры из Новосибирской области Александр Захаров. Более 20 его выпускников являются участниками СВО.

Этой же наградой отмечены Татьяна Кислякова за помощь школьникам, испытывавшим сложности с освоением математики, и учитель физической культуры из Ростова-на-Дону Ирина Белякова.

Знак "За наставничество" также получили бывший преподаватель русского языка Ирина Сахарова, учитель Вера Глебова, классный руководитель и преподаватель физики Нина Краюшкина, а также Василий Фрезе, ранее преподававший тактико-специальную подготовку в Новосибирском высшем военном командном ордена Жукова училище.

Ранее Путин указал на значительную роль учителей в обеспечении технологического суверенитета России. По его словам, от педагогов и наставников зависит, как Россия ответит на вызовы XXI века.