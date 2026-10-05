Москва5 окт Вести.Педагоги, обучавшие героев СВО, рассказали о воспитательском опыте и признались, что гордятся учениками. Свои эмоции они выразили в разговоре с ИС "Вести".

Так, учительница начальных классов Вера Глебова поблагодарила своего ученика Артура Жумабаева за то, что он делал все, чтобы сохранить жизни солдат.

Переживал за каждого солдата. Жизнь – это самое главное, что дается человеку. И вот он все время старался сохранить жизнь этому солдату. Я за это очень благодарна ему и горжусь заявила Глебова

Учительница алгебры и геометрии Татьяна Кислякова заявила, что ее ученик Станислав Кочев, ставший Героем России, всегда был и остается "настоящим человеком".

Того, что оказался Стас героем, в принципе, можно было ожидать, потому что такой он и есть человек настоящий. Таким он и был учеником настоящим заявила Кислякова

Гордится своим подопечным и учитель физкультуры Александр Захаров, который был наставником для собственного сына – гвардии майора Егора Захарова.

Конечно, это гордость. Слова … восхищения и пример для его племянников, для всех окружающих, что вот такой человек вырос заявил Захаров

Ранее президент РФ Владимир Путин в День учителя вручил российским педагогам и наставникам государственные награды. Учителя получили знаки отличия и ордена "За заслуги перед Отечеством" и "За наставничество".