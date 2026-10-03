Эксперт по образованию Чэн: школьники ценят в учителях умение вдохновлять и юмор

Стало известно, что школьники ценят в учителях Эксперт по образованию Чэн: школьники ценят в учителях умение вдохновлять и юмор

Москва3 окт Вести.Российские школьники ценят в своих учителях чувство юмора, а также способность мотивировать и вдохновлять. Об этом рассказал академический директор Skysmart Глеб Чэн, его слова передает NEWS.ru.

Способность мотивировать и вдохновлять учеников — одно из главных качеств, которые россияне ценят в своих учителях. Так ответили 33% опрошенных. 31% назвали важным чувство юмора и позитивный настрой сказал Чэн

Кроме того, по его словам, школьникам важна справедливость и объективность учителя. На это указали 24% респондентов. Терпение и понимание со стороны педагога ценят еще 17% опрошенных.

Способность учителя ясно излагать сложные темы важна для 16% участников исследования. На доброту педагога и его уважение к ученикам обращают внимание 15% респондентов. 9% опрошенных отметили, что им важен индивидуальный подход к каждому ученику.

На последнем месте из предложенных вариантов оказались профессионализм и глубокие знания по предмету – его выбрали 8% респондентов.

Сегодня хороший учитель — это не только человек, который отлично знает свой предмет. Важно уметь заинтересовать ученика, поддержать его мотивацию и создать атмосферу, в которой не страшно задавать вопросы и ошибаться заключил Чэн

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев ранее рассказывал, что школьники и их родители могут подарить учителю подарок стоимостью не более трех тысяч рублей. По его словам, ограничение распространяется на каждый подарок в отдельности, а не на общую сумму.