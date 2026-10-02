Москва2 окт Вести.Родительский комитет может подарить педагогу на День учителя сертификат на мастер-класс или в спа, а ученики – удивить наставника видеооткрыткой или фотоальбомом, созданными своими руками. Об этом рассказала маркетолог-стратег Татьяна Егорова изданию NEWS.ru.

С точки зрения маркетинга хороший подарок работает так же, как хорошая реклама: запоминается не тот, что дороже, а тот, который вызывает эмоции. Есть пять идей, которые выделяются на фоне типичных букетов. Сертификат на впечатление – мастер-класс, иммерсивный спектакль, спа или гастроужин уточнила специалист

Практичным и приятным вариантом маркетолог назвала именной органайзер или качественную ручку с гравировкой.

Помимо этого, специалист посоветовала рассмотреть годовую подписку на стриминговые сервисы, аудиокниги или онлайн-курсы по интересам педагога – будь то иностранные языки, психология или рукоделие. Егорова подчеркнула, что подобный подарок будет радовать учителя не один день, а на протяжении всего года.

Если речь идет о коллективном подарке от класса, эксперт рекомендовала отказаться от двадцати пяти одинаковых сувениров в пользу одного, но продуманного – например, бытовой техники или ужина в ресторане. Особое место среди всех вариантов Егорова отвела творческим подаркам от учеников: видеооткрытке, фотокниге или альбому с теплыми словами от всего класса.

День учителя в России празднуется каждый год 5 октября. В 2026 году эта дата выпадает на понедельник.

Ранее с наступающим Днем учителя российских педагогов поздравил президент России Владимир Путин.