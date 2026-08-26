Педагог Ахмадуллин: на 1 сентября учителю не нужно дарить алкоголь или парфюм

Педагог рассказал, какие подарки не стоит дарить учителю на 1 сентября Педагог Ахмадуллин: на 1 сентября учителю не нужно дарить алкоголь или парфюм

Москва26 авг Вести.Алкоголь, парфюмерия и огромные букеты - подарки, которые не стоит дарить учителю в честь начала учебного года. Об этом в беседе с RT рассказал педагог-психолог, сооснователь "Умношколы" Шамиль Ахмадуллин.

Первое - огромный букет с дачи или из магазина, особенно, когда его дарит каждый ученик в классе. Для учителя 30 букетов за один день могут стать скорее логистической проблемой, чем приятным сюрпризом. Цветы приходится размещать в ведрах и банках, а унести их домой все сразу практически невозможно отметил он

По словам Ахмадуллина, преподавателям также не нужно дарить алкоголь, который никак не связан с их профессиональной деятельностью и может поставить человека в неловкое положение.

Далее косметика, парфюм и одежда. Это вещи, которые сильно зависят от личного вкуса. Даже дорогой парфюм может оказаться совершенно не подходящим конкретному человеку, а выбирать одежду для учителя за него и вовсе не стоит пояснил специалист

Он также не рекомендовал рассматривать в качестве подарка сувениры с символикой профессии.

Кружки с надписями "Лучшему учителю", статуэтки, ручки и другие тематические подарки кажутся универсальными, но именно поэтому их у педагогов со стажем обычно уже слишком много. Не нужно дарить и слишком дорогие подарки, которые также могут поставить в неловкое положение и создать ощущение обязательства посоветовал он

Ранее сообщалось, что в Госдуму планируют внести законопроект, который бы позволил повысить лимит на стоимость подарков учителям. Действующее ограничение - 3 тыс. рублей было установлено в 2008 году. По словам депутатов, это требование устаревшее и реалиям времени не отвечает.