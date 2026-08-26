Москва26 авг Вести.Среди главных преимуществ ЕГЭ – объективность оценки труда школьника и "психологическая разгрузка детей". Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, директор школы №109 Москвы Евгений Ямбург.

Он назвал ЕГЭ "медицинским фактом", добавив, что единый экзамен – был, есть и будет.

У него есть плюсы определенные. Например, не должен учитель сам оценивать твой труд. Мы любим детей, это, конечно, хорошо, но должна быть внешняя приемка независимая. И ЕГЭ это обеспечивает. Второе, ЕГЭ обеспечивает разгрузку психологическую детей. Когда сегодня я читаю, что вот ЕГЭ – это перегрузка, прошу прощения, я не с Луны свалился. При советской власти я сдавал восемь экзаменов в июне, а потом мы еще четыре сдавали в августе – это не была перегрузка. А сегодня дети, сдав ЕГЭ, могут выбирать вузы, есть возможность пересдать ЕГЭ заявил Ямбург

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что форма Единого государственного экзамена в 2027 году не претерпит серьезных изменений.