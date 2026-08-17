Один из авторов ЕГЭ выступил против отмены экзамена Создатель ЕГЭ Филиппов раскритиковал идею об отмене экзамена

Москва17 авг Вести.Министр образования в 1998-2004 годах, президент РУДН и один из авторов единого государственного экзамена (ЕГЭ) Владимир Филиппов выступил против предложения об отмене экзамена, сообщает РИА Новости.

Отмена ЕГЭ усложнит процедуру поступления в вузы и увеличит нагрузку на семьи абитуриентов, считает Филиппов.

Проблема с ростом количества стобалльников существует, но она не служит основанием для отказа от ЕГЭ, поскольку такое решение резко ухудшит положение многих школьников и их родственников, отметил Филиппов.

ЕГЭ позволяет выпускникам школ использовать результаты экзамена при поступлении сразу в несколько вузов и на разные специальности, тогда как при отказе от ЕГЭ абитуриентам придется лично ездить в каждый вуз для сдачи внутренних вступительных экзаменов.

Кроме того, ЕГЭ расширяет возможности школьников из регионов, давая им шанс претендовать на места в вузах, пояснил Филиппов.

Сохранение ЕГЭ важно для доступа к высшему образованию и выравнивания стартовых возможностей выпускников из разных регионов.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина планирует внести на рассмотрение законопроект о замене ЕГЭ на государственную итоговую аттестацию в форме традиционных госэкзаменов.