Москва18 сен Вести.Задания в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут быть усложнены в случае стабильно высоких результатов выпускников школ. Об этом заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко в комментарии ТАСС.

Если так хорошо все сдают экзамены, и ЕГЭ, и Олимпиады, наверное, надо усложнять задачи. Я думаю, что ничего страшного, если у нас будет меньше стобалльников сказал он

При этом Фурсенко обратил внимание, что для него важнее не количество стобалльников, а то, "насколько успешно большая часть людей справилась с задачей".

Ранее Министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что его ведомство не намерено усложнять задания ЕГЭ в 2027 году.