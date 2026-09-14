В Минпросвещения отвергли планы по усложнению ЕГЭ в 2027 году Кравцов: Минпросвещения не планирует усложнять задания ЕГЭ-2027

Москва14 сен Вести.Министерство просвещения РФ не намерено усложнять задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2027 году. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

Никаких серьезных изменений в плане усложнения экзамена (в 2027 году) не планируется. Сейчас обсуждаются демоверсии уточнил министр

Ранее Кравцов сообщил, что во время выборов школы будут работать в штатном режиме там, где можно будет обеспечить разделение потока людей. В учреждениях, где такой возможности не окажется, для учеников организуют внеклассные мероприятия и дополнительные занятия.