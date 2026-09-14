Москва14 сенВести.Министерство просвещения РФ не намерено усложнять задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2027 году. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.
Никаких серьезных изменений в плане усложнения экзамена (в 2027 году) не планируется. Сейчас обсуждаются демоверсииуточнил министр
Ранее Кравцов сообщил, что во время выборов школы будут работать в штатном режиме там, где можно будет обеспечить разделение потока людей. В учреждениях, где такой возможности не окажется, для учеников организуют внеклассные мероприятия и дополнительные занятия.